Экономист Колганов прокомментировал падение биткоина ниже $40 тысяч

Экономист Андрей Колганов в беседе с RT прокомментировал падение биткоина ниже $40 тысяч.

«Поскольку за биткоином не стоит, как правило, никаких реальных активов, то колебание курса определяется крупными игроками на криптовалютных рынках. В зависимости от их поведения меняется цена на криптовалюту, на биткоин. Какой будет цена биткоина дальше, никто сказать не сможет, потому что сложно следить за тем, какую игру будут вести игроки», — объяснил эксперт.

Он добавил, что биткоин стоил «и гораздо дешевле, чем $40 тыс., и гораздо дороже».

«И предсказывать куда он пойдёт дальше — дело неблагодарное. Но он будет колебаться то вверх, то вниз — это можно сказать с полной очевидностью», — уточнил Колганов.

Ранее стало известно о падении биткоина. Такая стоимость криптовалюты зафиксирована впервые с августа 2021 года.