В Томской области рассказали о росте промышленного производства в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные Томскстата.
Так, позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли.
Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 41,8%, строительных растворов — на 56,5%.
Кроме того на 3,4% выросла добыча нефти обезвоженной, добыча газа природного и попутного — на 2,8%. Производство пищевых продуктов также увеличилось — на 4,2%.
Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.