В Томской области рассказали о росте промышленного производства в 2021 году

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В Томской области промышленное производство в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 5,9% в сравнении с 2020 годом.
В Томской области рассказали о росте промышленного производства в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные Томскстата.

Так, позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли.

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 41,8%, строительных растворов — на 56,5%.

Кроме того на 3,4% выросла добыча нефти обезвоженной, добыча газа природного и попутного — на 2,8%. Производство пищевых продуктов также увеличилось — на 4,2%. 

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.

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