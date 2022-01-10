В Томской области рассказали о росте промышленного производства в 2021 году

В Томской области промышленное производство в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 5,9% в сравнении с 2020 годом.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные Томскстата.

Так, позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли.

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 41,8%, строительных растворов — на 56,5%.

Кроме того на 3,4% выросла добыча нефти обезвоженной, добыча газа природного и попутного — на 2,8%. Производство пищевых продуктов также увеличилось — на 4,2%.

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе — августе 2021 года составил $20,13 млрд.