Цены на газ в Европе в первый час торгов превышают $1100 за тысячу кубометров
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Уточняется, что стоимость фьючерсов на платформе на открытии торгов чуть превысила $1140 за 1 тыс. куб. м.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.