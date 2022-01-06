Цены на газ в Европе в первый час торгов превышают $1100 за тысячу кубометров

В начале торгов цена газа в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что стоимость фьючерсов на платформе на открытии торгов чуть превысила $1140 за 1 тыс. куб. м.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.