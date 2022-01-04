Аналитик Бодрова дала советы по инвестированию в 2022 году
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Грядущий 2022 год очень опасен для инвестирования, так как темпы роста инфляции как в России, так и во всём мире бьют рекорды. Лучшие инвестиционные дома дают негативную оценку по динамике движения мировых индексов, которые отражают текущее положение дел в экономике, отметила аналитик в беседе с LIFE.
По её словам, один из способов сохранения денег — банковский вклад.
«Однако облигации всё же дают чуть большую доходность, чем вклады. Обычно она выше на 1—2%», — сказала Бодрова.
В числе хороших решений по сбережению средств она отметила вложения в валюту и драгметаллы, которые будут расти в цене в условиях кризиса.
Аналитики также советуют инвестировать в недвижимость, развивать бизнес по франшизам, вкладываться в акции зарубежных и отечественных компаний.
Ранее заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с URA.RU рассказал, как могут измениться цены в России в 2022 году.