Аналитик Бодрова дала советы по инвестированию в 2022 году

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, какие инвестиции наиболее перспективны с точки зрения доходности в 2022 году.
Аналитик Бодрова дала советы по инвестированию в 2022 году
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Грядущий 2022 год очень опасен для инвестирования, так как темпы роста инфляции как в России, так и во всём мире бьют рекорды. Лучшие инвестиционные дома дают негативную оценку по динамике движения мировых индексов, которые отражают текущее положение дел в экономике, отметила аналитик в беседе с LIFE.

По её словам, один из способов сохранения денег — банковский вклад.

«Однако облигации всё же дают чуть большую доходность, чем вклады. Обычно она выше на 1—2%», — сказала Бодрова.

В числе хороших решений по сбережению средств она отметила вложения в валюту и драгметаллы, которые будут расти в цене в условиях кризиса.

Аналитики также советуют инвестировать в недвижимость, развивать бизнес по франшизам, вкладываться в акции зарубежных и отечественных компаний.

Ранее заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов  в беседе с URA.RU рассказал, как могут измениться цены в России в 2022 году.

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