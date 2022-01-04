Аналитик Баженов спрогнозировал рост цен на топливо в России в течение ближайших лет

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов поделился своим прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.

Как рассказал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» Баженов, стоимость топлива в России определяют несколько факторов: мировые цены на нефть, уровень инфляции, налогов и акцизов.

Вместе с тем он отметил, что немаловажным фактором в данном вопросе является курс национальной валюты, расходы на транспортировку ресурса и затратность добычи, а также переработки нефтепродуктов.

По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива будет увеличиваться на протяжении всего года. Более того, рост продолжится и в 2023-м, и в 2024-м, и в 2025-м. На снижение цены рассчитывать не приходится, поскольку в России она регулируемая и увеличивается в пределах инфляции.

«Скорее всего, цены могут вырасти примерно в пределах 5%. Во всяком случае, Центральный банк много делает для того, чтобы обуздать инфляцию и закрепить ожидания по ней на низком уровне. Факторы, которые на сегодняшний день стимулируют инфляцию, к началу второго полугодия 2022-го уже стабилизируются. Поэтому у меня хороший прогноз: цены в целом будут на уровне ожиданий правительства», — заключил экономист.

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