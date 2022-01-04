Экономист Миронов спрогнозировал ситуацию с ценами в России в 2022 году

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Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, как могут измениться цены в России в 2022 году.
Экономист Миронов спрогнозировал ситуацию с ценами в России в 2022 году
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как заявил эксперт в беседе с URA.RU, новый штамм COVID-19 «омикрон» может снизить спрос на сырьевые товары и, прежде всего, на нефть, а это повлечёт за собой ослабление рубля.

По его мнению, процесс снижения инфляции в России до 4% затянется на два года. Лучшее, что можно ожидать в 2022 году, по оценке экономиста, — это сокращение темпов роста цен до 6%.

Он также отметил, что в период ожидания новой волны коронавируса продолжат расти цены на товары, которые связаны с «новым образом жизни». К ним он отнёс стройматериалы, которые пойдут на отделку домов в пригороде, бытовую технику, компьютерную и цифровую технику, автомобили. Это те товары, которые позволят укрыться дома или на даче во время пандемии.

Также Миронов не исключил роста цен на недвижимость.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль за ценообразованием позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.

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