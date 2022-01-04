Цены на газ в Европе достигли отметки $1000
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Уточняется, что к 10:15 мск цены торгуются на отметке $1000, что на 7,5% превышает расчётную стоимость накануне — порядка $940.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.