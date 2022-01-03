В Томской области выдача кредитов населению выросла на 31% в январе — октябре 2021 года

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В январе — октябре 2021 года жители Томской области оформили кредитов более чем на 117 млрд рублей, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В Томской области выдача кредитов населению выросла на 31% в январе — октябре 2021 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на томское отделение Сибирского ГУ Банка России.

За десять месяцев 2021 года населению и бизнесу региона банки выдали кредитов почти на 343 млрд рублей (+22%).

На 1 ноября совокупный кредитный портфель населения области составил около 165 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские банки оформили 1,8 млн кредитных карт в ноябре 2021 года, что на 3% больше, чем месяцем ранее, и на 68% больше, чем год назад.

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