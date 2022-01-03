Аналитик Мильчакова рассказала о перспективах курса рубля в начале года

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о перспективах курса рубля в начале года.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что 4 января состоится встреча министров стран ОПЕК+, на которой рассмотрят вопрос о квотах по добыче нефти на ближайший месяц.

По мнению эксперта, скорее всего, министры решат сохранить декабрьские квоты, но не исключено, что из-за штамма «омикрон» объединение временно приостановит увеличение добычи. В случае первого варианта курс рубля может отреагировать укреплением, в случае второго — снижением.

Мильчакова также отметила, что в I квартале на российскую валюту по-прежнему будут оказывать влияние пандемия, геополитическая и санкционная ситуация. В январе прогнозируется стоимость доллара в диапазоне 72,5—76 рублей, евро — 82—85 рублей.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.