Посол России Любинский: Вена против давления на Москву с помощью «Северного потока — 2»

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Австрийские власти против использования газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию в контексте ситуации на Украине, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Посол России Любинский: Вена против давления на Москву с помощью «Северного потока — 2»
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«Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования», — цитирует РИА Новости Любинского.

Он отметил, что в посольстве зафиксировали приверженность данной линии в заявлениях канцлера Австрии Карла Нехаммера и главы МИД страны Александера Шалленберга.

По его словам, австрийское правительство последовательно поддерживает реализацию газопровода, несмотря на предполагаемое давление извне.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска «Северного потока — 2».

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