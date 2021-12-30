Доктор экономических наук Колганов рассказал о перспективах курса рубля в 2022 году

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Доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Колганов рассказал о перспективах курса рубля в 2022 году.
Доктор экономических наук Колганов рассказал о перспективах курса рубля в 2022 году
  • РИА Новости

«Самый главный фактор, который влияет на курс рубля, — это цены на нефть, газ и сырьевые товары, являющиеся основным предметом российского экспорта. Именно от этих товаров зависит приток валюты на российский рынок, соответственно, соотношение спроса и предложения на доллар и рубль на российском рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, в 2022 году общая тенденция цен на сырьевые товары будет заключаться в росте, пусть и не таком существенном, как в 2021-м.

«Поэтому существенного ослабления рубля в течение 2022 года я не ожидаю, хотя и факторов, которые бы работали в сторону его сильного укрепления, тоже нет», — сказал Колганов.

Как прогнозирует эксперт, в целом российская валюта будет колебаться приблизительно в тех же пределах, что и в 2021 году, но с некоторой тенденцией к ослаблению.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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