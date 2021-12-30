Объём инвестиций в экономику Крыма составил 115 млрд рублей по итогам года

Объём инвестиций в экономику Крыма составил 115 млрд рублей по итогам 2021 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.

«Корпорацией развития вместе с инвестиционным блоком правительства проведена системная работа по привлечению инвестиций. По итогам этого года мы вышли на сумму 115 млрд рублей привлечённых инвестиций. Рост достаточно значительный», — заявил генеральный директор организации Дмитрий Ворона.

По его словам, в 2020 году было привлечено 8,5 млрд рублей инвестиций, в 2019-м — 4 млрд.

Ранее НСН сообщала, что в Москве назвали объём инвестиций резидентов кластера медтехнологий ОЭЗ в производство.