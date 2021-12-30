Цены на газ в Европе опустились ниже $1100 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже $1100 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что к 10:15 мск цены снизились до $1097,4, но после поднялись на уровень $1100 за 1 тыс. куб. м.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.