В Институте национальной энергетики рассказали об итогах года в российской нефтегазовой отрасли

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал об итогах года в российской нефтегазовой отрасли.
В Институте национальной энергетики рассказали об итогах года в российской нефтегазовой отрасли
  • Reuters

«Наибольший успех отрасли — это демонстрации устойчивости и адекватности сложившейся системы. Если мы посмотрим на такие мощные нефтедобывающие страны, как, например, Норвегия, то увидим, что даже эту страну не в полной мере миновал энергетический кризис, накрывший Европу, Азию и США», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, успехом можно назвать достаточно планомерную и эффективную работу отечественных нефтяных компаний в рамках соглашения ОПЕК+. Как отметил Фролов, добыча нефти в России планомерно растёт в рамках достигнутых договорённостей.

«Большим успехом можно назвать и сохранение инвестиционной активности в отрасли на прежних, докризисных уровнях», — считает эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах СПГ в Европе.

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