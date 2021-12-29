В Институте национальной энергетики рассказали об итогах года в российской нефтегазовой отрасли

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал об итогах года в российской нефтегазовой отрасли.

«Наибольший успех отрасли — это демонстрации устойчивости и адекватности сложившейся системы. Если мы посмотрим на такие мощные нефтедобывающие страны, как, например, Норвегия, то увидим, что даже эту страну не в полной мере миновал энергетический кризис, накрывший Европу, Азию и США», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, успехом можно назвать достаточно планомерную и эффективную работу отечественных нефтяных компаний в рамках соглашения ОПЕК+. Как отметил Фролов, добыча нефти в России планомерно растёт в рамках достигнутых договорённостей.

«Большим успехом можно назвать и сохранение инвестиционной активности в отрасли на прежних, докризисных уровнях», — считает эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах СПГ в Европе.