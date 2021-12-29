Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию в Европе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию в Европе.

«Главная проблема в том, что у Европы нет сбалансированной энергетической политики. И отсюда все проблемы. Европейцы мыслят не в формате балансов, а в формате каких-то рекламных лозунгов», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, вряд ли что-то поменяется, хотя есть первые «звоночки», например, Германия сообщила, что там закроют атомные станции, но продолжат заниматься газовыми.

«То есть они понимают уже сейчас, что необходимо иметь резервы», — сказал Пикин.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах СПГ в Европе.