В Сбере назвали выгодные для инвестирования в 2022 году активы
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Об этом он сообщил «Известиям».
«Наиболее привлекательно в будущем году выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, а также гособлигации. Из потенциально более доходных, но и рисковых направлений стоит отметить рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии», — рассказал Купреев.
По его словам, люди ищут новые возможности для вложения средств не только из-за новогодних премий или окончания срока банковских вкладов.
Также на рынок обычно приходит рождественское ралли — исторически подтверждающийся рост фондового рынка.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.