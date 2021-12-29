В Сбере назвали выгодные для инвестирования в 2022 году активы

Портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Илья Купреев допустил, что в первой половине 2022 года перспективным будет инвестирование в ПИФы акций, а во второй — в фонды облигаций.

Об этом он сообщил «Известиям».

«Наиболее привлекательно в будущем году выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, а также гособлигации. Из потенциально более доходных, но и рисковых направлений стоит отметить рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии», — рассказал Купреев.

По его словам, люди ищут новые возможности для вложения средств не только из-за новогодних премий или окончания срока банковских вкладов.

Также на рынок обычно приходит рождественское ралли — исторически подтверждающийся рост фондового рынка.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.