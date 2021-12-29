В Сбере назвали выгодные для инвестирования в 2022 году активы

Короткая ссылка
Портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Илья Купреев допустил, что в первой половине 2022 года перспективным будет инвестирование в ПИФы акций, а во второй — в фонды облигаций.
В Сбере назвали выгодные для инвестирования в 2022 году активы
  • Pixabay

Об этом он сообщил «Известиям».

«Наиболее привлекательно в будущем году выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, а также гособлигации. Из потенциально более доходных, но и рисковых направлений стоит отметить рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии», — рассказал Купреев.

По его словам, люди ищут новые возможности для вложения средств не только из-за новогодних премий или окончания срока банковских вкладов.

Также на рынок обычно приходит рождественское ралли — исторически подтверждающийся рост фондового рынка. 

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить