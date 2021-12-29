В ОЭЗ «Технополис «Москва» планируют открыть не менее 10 предприятий в 2022 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году в производственную фазу войдут не менее десяти инвестпроектов в особой экономической зоне Москвы (ОЭЗ).

Об этом пишет НСН.

«На площадках особой экономической зоны в Алабушеве и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объёмы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, эти предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску.

Ранее «Радио 1» сообщало, что три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья.