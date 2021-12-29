В ОЭЗ «Технополис «Москва» планируют открыть не менее 10 предприятий в 2022 году
- АГН «Москва»
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Об этом пишет НСН.
«На площадках особой экономической зоны в Алабушеве и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объёмы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд рублей», — сказал Ефимов.
По его словам, эти предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску.
Ранее «Радио 1» сообщало, что три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья.