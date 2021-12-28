В Крыму сумма безналичных переводов превысила 140 млрд рублей в 2021 году

Короткая ссылка
Жители Крыма и туристы оплатили с использованием банковских карт товары и услуги на сумму более 140 млрд рублей за девять месяцев текущего года.
В Крыму сумма безналичных переводов превысила 140 млрд рублей в 2021 году
  • © Coprid
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«За девять месяцев 2021 года жители Республики Крым и гости региона оплатили товаров и услуг с использованием банковских карт на сумму более 140 млрд рублей. Всего было совершено около 250 млн таких операций», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2021-м данные показатели увеличились в 1,7 и 2,1 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ранее экономист, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с ФАН рассказал, какие выгоды может принести россиянам цифровой рубль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить