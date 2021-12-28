В Крыму сумма безналичных переводов превысила 140 млрд рублей в 2021 году

Жители Крыма и туристы оплатили с использованием банковских карт товары и услуги на сумму более 140 млрд рублей за девять месяцев текущего года.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«За девять месяцев 2021 года жители Республики Крым и гости региона оплатили товаров и услуг с использованием банковских карт на сумму более 140 млрд рублей. Всего было совершено около 250 млн таких операций», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2021-м данные показатели увеличились в 1,7 и 2,1 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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