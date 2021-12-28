Поступления от туротрасли Сочи в бюджет Кубани составили 5,7 млрд рублей

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что туриндустрия курортного города в 2021 году принесла в бюджет Краснодарского края 5,7 млрд рублей.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«В консолидированный бюджет Краснодарского края отраслевыми организациями Сочи перечислено 5,7 млрд рублей, что в 1,8 раза выше прошлогоднего показателя. В структуре отраслевых доходов краевого бюджета доля курорта составила 67,8%. В бюджет Сочи за отчётный период перечислено 1,2 млрд рублей с превышением планового показателя на 23%», — добавила она.

По словам Батяйкиной, в 2021 году на курорте в высокий сезон работали более 2,8 тыс. объектов размещения общей ёмкостью около 86 тыс. номеров и пять детских здравниц.

По итогам года Сочи планирует принять около 6,9 млн гостей, что на 4,6% превышает показатель 2019 года и на 23,5% — 2020-го.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.