Промпредприятия Москвы смогут получать займы на внедрение IT-решений

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений «Банка технологий» в области IT.
Промпредприятия Москвы смогут получать займы на внедрение IT-решений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«Минимальная сумма снижена до 1 млн рублей, при этом весь заём можно потратить на решения из «Банка технологий», — сказал Ефимов.

По его словам, столичным промышленным предприятиям станет проще модернизировать производства, так как на внедрение IT-решений можно будет получить заём от 1 до 300 млн рублей по ставке от 5,5% годовых.

Деньги выдают на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд и другое.

Если IT-решение или оборудование включено в реестр «Банка технологий», можно будет взять заём на всю сумму — до 100% от стоимости сделки, уточнил заммэра.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на сумму 454,91 млн рублей.

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