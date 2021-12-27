Финансовый эксперт Самойлова предупредила начинающих инвесторов о рисках

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова дала советы начинающим инвесторам и предупредила их о возможных рисках.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что легче всего потерять деньги на криптовалюте, акциях и курсах валют.

Как предположила Самойлова, новогодние премии, 13-е зарплаты лучше не тратить сразу — необходимо оценить, какие расходы будут в I квартале и на все ли цели хватит денег.

«Также под конец года многие устали, а психология инвестиций говорит о том, что вкладывать деньги нужно только при холодном уме. Откройте вклад в крупном банке и положите деньги под процент, а в январе начните изучать инструменты инвестирования и увидите, что риски есть во всех инструментах, в том числе в недвижимости», — предупредила эксперт.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.