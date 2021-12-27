Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже $1200

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов теряют более 10% и падают ниже $1200 за 1 тыс. куб. м.

Legion-Media

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила $1156,7. Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.