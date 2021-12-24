Президент АИДТ Цицулина назвала процент контрафакта среди детских товаров

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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина назвала процент контрафакта среди товаров для детей.
Президент АИДТ Цицулина назвала процент контрафакта среди детских товаров
  • Legion-Media

«В сентябре была госкомиссия по борьбе с незаконным оборотом продукции. Около 25% детских товаров находятся в сером рынке. Самая большая цифра в лицензионной продукции, порядка 40%, — это контрафакт. В основном эта продукция продаётся на маркетплейсах — как российских, так и зарубежных», — отметила она, выступая в пресс-центре НСН.

По словам Цицулиной, такие товары отличаются плохим качеством. При их производстве используются материалы, не соответствующие существующим на рынке стандартам.

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН прокомментировала принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании.

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