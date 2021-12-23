Специалист ЦБ Балычев перечислил признаки финансовых пирамид

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказал, какие виды мошенничества существуют на финансовом рынке.

Мошенники часто предлагают заработать на новых финансовых инструментах, привлекая частные средства граждан. Чтобы не попасться на их уловки, лучше ориентироваться на общие внешние признаки финансовых пирамид, сказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

«Важным признаком является уровень доходности выше среднерыночного. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России, умноженной на 3—4. Также это гарантирование доходности. А на финансовом рынке это запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов. Ещё это привлечение известных личностей, чтобы создать иллюзию надёжности проекта. Это также отсутствие конкретных направлений, куда инвестируются собственные средства граждан», — рассказал Балычев.

Он также подчеркнул, что ещё одним признаком финансовой пирамиды служит отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России.

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