В Калининградской области на поддержку предпринимательства направили 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей направлено в 2021 году на поддержку калининградских предпринимателей. Об этом сообщила глава Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

РИА Новости

Две трети всего финансирования обеспечили средства областного бюджета, передаёт «Янтарный край». Лесикова отметила, что около 240 млн рублей регион получил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором большинства программ поддержки выступал центр «Мой бизнес». Среди финансовых мер поддержки она, в частности, отметила востребованность таких инструментов, как поручительства и микрозаймы. Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.