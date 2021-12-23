В Калининградской области на поддержку предпринимательства направили 1 млрд рублей
- РИА Новости
Две трети всего финансирования обеспечили средства областного бюджета, передаёт «Янтарный край».
Лесикова отметила, что около 240 млн рублей регион получил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором большинства программ поддержки выступал центр «Мой бизнес».
Среди финансовых мер поддержки она, в частности, отметила востребованность таких инструментов, как поручительства и микрозаймы.
Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.