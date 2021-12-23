В Калининградской области на поддержку предпринимательства направили 1 млрд рублей

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Более 1 млрд рублей направлено в 2021 году на поддержку калининградских предпринимателей. Об этом сообщила глава Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
В Калининградской области на поддержку предпринимательства направили 1 млрд рублей
  • РИА Новости

Две трети всего финансирования обеспечили средства областного бюджета, передаёт «Янтарный край».

Лесикова отметила, что около 240 млн рублей регион получил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором большинства программ поддержки выступал центр «Мой бизнес».

Среди финансовых мер поддержки она, в частности, отметила востребованность таких инструментов, как поручительства и микрозаймы.

Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.

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