Консультант Розенфельд посоветовал отказаться от импульсивных покупок в 2022 году

Инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии Эрик Розенфельд сказал, что в 2022 году имеет смысл покупать лишь то, что не требует заёмных средств.

«Удерживаясь от импульсивных покупок (особенно в кредит), мы, может, и лишим себя очередного выброса эндорфинов, зато сэкономим деньги для действительно важных для себя и своей семьи расходов», — отметил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также Розенфельд порекомендовал изучить свои регулярные расходы в уходящем году.

«Подписки, членство в клубе, неиспользуемые сервисы и прочее. Если всё это не понадобилось в уходящем году, то и не стоит эти расходы брать с собой в 2022-й. Самый простой способ экономии — экономить на том, что нам в действительности не нужно», — заключил он.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролировать свои финансы.