Политолог Ткаченко рассказал об итогах года в мировой экономике

Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал об итогах года в мировой экономике.

Об этом сообщает ФАН.

«Это был неплохой год, потому что вся экономика планеты и крупнейших государств вступила в период восстановительного роста. Падение 2020 года было искусственным, государства знали, на что шли, объявляя локдауны, сокращая программы инвестиций и перенаправляя деньги на адресную помощь людям», — заявил Ткаченко в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По его словам, если в 2020 году экономический рост был в очень небольшой группе стран, то в 2021 году растут все.

Как считает эксперт, пандемия показала, что глобальная экономика стала более зависимой.

«Прошедший двухлетний цикл показал нам много нового, чего мы не знали раньше о мировой экономике. Например, то, что такие техногенные проблемы, как остановка контейнеровозов в Суэцком канале, могут создать долгосрочные тромбы в цепочках добавленной стоимости», — напомнил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.