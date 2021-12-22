В Институте национальной энергетики рассказали о перспективах СПГ в Европе

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал о перспективах СПГ в Европе.

«Многое зависит от погоды. Получилось так, что в Азии относительно тепло для декабря, а в Европе произошло похолодание, одновременно разная ситуация с газовыми хранилищами. В Европе в ПХГ мало газа, а в Азии — много», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, рост цен в Европе привёл к тому, что танкеры развернулись и направились к европейским СПГ-терминалам.

Как прогнозирует эксперт, если текущая ситуация с ценами продлится более или менее долго, то ЕС получит дополнительные объёмы СПГ, а если в Азии тоже похолодает, то и там вырастут цены на газ, а танкеры возобновят движение на премиальный азиатский рынок.

Ранее представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.