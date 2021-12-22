В Институте национальной энергетики рассказали о перспективах СПГ в Европе

Короткая ссылка
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал о перспективах СПГ в Европе.
В Институте национальной энергетики рассказали о перспективах СПГ в Европе
  • © Hinrich Bäsemann
  • globallookpress.com

«Многое зависит от погоды. Получилось так, что в Азии относительно тепло для декабря, а в Европе произошло похолодание, одновременно разная ситуация с газовыми хранилищами. В Европе в ПХГ мало газа, а в Азии — много», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, рост цен в Европе привёл к тому, что танкеры развернулись и направились к европейским СПГ-терминалам.

Как прогнозирует эксперт, если текущая ситуация с ценами продлится более или менее долго, то ЕС получит дополнительные объёмы СПГ, а если в Азии тоже похолодает, то и там вырастут цены на газ, а танкеры возобновят движение на премиальный азиатский рынок.

Ранее представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить