Независимый эксперт Плявиньш прокомментировал заявления Польши о «Газпроме» и ЕС
- РИА Новости
«Цена на газ действительно выглядит серьёзным фактором дестабилизации энергетики стран ЕС, вынуждая, где возможно, отказываться от газовой энергогенерации и возвращаться к нефтяным и угольным ТЭЦ. Поэтому подобные выпады от европейских руководителей разного уровня перестали быть чем-то удивительным за последние месяцы», — отметил Плявиньш в беседе с газетой «Известия».
Говоря о ценах на газ, эксперт назвал крайне сомнительным то, что сохранение таких уровней на долгий срок позволит европейским странам придерживаться принципов энергоперехода и сокращать угольную и нефтяную генерацию в пользу газа и возобновляемых источников энергии.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по ценам на газ в Европе.