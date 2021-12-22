Независимый эксперт Плявиньш прокомментировал заявления Польши о «Газпроме» и ЕС

Короткая ссылка
Независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш прокомментировал сообщение о том, что уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что «Газпром» якобы давит на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска «Северного потока — 2».
Независимый эксперт Плявиньш прокомментировал заявления Польши о «Газпроме» и ЕС
  • РИА Новости

«Цена на газ действительно выглядит серьёзным фактором дестабилизации энергетики стран ЕС, вынуждая, где возможно, отказываться от газовой энергогенерации и возвращаться к нефтяным и угольным ТЭЦ. Поэтому подобные выпады от европейских руководителей разного уровня перестали быть чем-то удивительным за последние месяцы», — отметил Плявиньш в беседе с газетой «Известия».

Говоря о ценах на газ, эксперт назвал крайне сомнительным то, что сохранение таких уровней на долгий срок позволит европейским странам придерживаться принципов энергоперехода и сокращать угольную и нефтяную генерацию в пользу газа и возобновляемых источников энергии.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по ценам на газ в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить