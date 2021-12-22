Независимый эксперт Плявиньш прокомментировал заявления Польши о «Газпроме» и ЕС

Независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш прокомментировал сообщение о том, что уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что «Газпром» якобы давит на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска «Северного потока — 2».

«Цена на газ действительно выглядит серьёзным фактором дестабилизации энергетики стран ЕС, вынуждая, где возможно, отказываться от газовой энергогенерации и возвращаться к нефтяным и угольным ТЭЦ. Поэтому подобные выпады от европейских руководителей разного уровня перестали быть чем-то удивительным за последние месяцы», — отметил Плявиньш в беседе с газетой «Известия».

Говоря о ценах на газ, эксперт назвал крайне сомнительным то, что сохранение таких уровней на долгий срок позволит европейским странам придерживаться принципов энергоперехода и сокращать угольную и нефтяную генерацию в пользу газа и возобновляемых источников энергии.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по ценам на газ в Европе.