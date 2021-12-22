В Татарстане ещё 15 компаний стали резидентами ОЭЗ «Иннополис»
- ©wikipedia
Об этом стало известно по итогам финального заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, передаёт «Реальное время».
В общей сложности компании создадут 521 рабочее место и привлекут 7,4 млрд рублей инвестиций.
Новые резиденты будут в том числе развивать проекты по цифровизации строительного рынка, автоматизированную систему для кредитных организаций и прочее.
Ранее НСН сообщала, что семь компаний-резидентов технополиса «Москва» в 2021 году ввели в эксплуатацию производственные объекты в Печатниках.