Аналитик Гойхман отметил устойчивость рубля в 2021 году

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал, как дальше может повести себя рубль, а также рассказал об устойчивости российской валюты в 2022 году.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Гойхман допустил вероятность невысоких колебаний курса из-за равномерного противоположного влияния различных драйверов. Наиболее вероятный диапазон движения курса на текущую неделю составляет 73,1—74,9 рубля за доллар и 82,5—84,1 рубля за евро.

Также специалист подвёл итоги уходящего года для курса рубля, отметив его редкостную устойчивость.

«В начале года на фоне продолжающейся пандемии можно было предположить его ослабление, тем более имея опыт взлёта курса доллара до 81 рубля в 2020 году. Однако такого не произошло из-за многих обстоятельств», — добавил эксперт.

Рубль провёл этот год ровно, в среднем на рубежах 74—75 рублей за доллар, где его и завершает, заключил Гойхман.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.