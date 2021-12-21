Цена газа в Европе закрепилась выше $2100 за тысячу кубометров по итогам торгового дня
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что цены фьючерсов на газ в Европе после рекордного скачка до $2190,4 за 1 тыс. куб. м к закрытию торговой сессии снизились почти до $2100.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.