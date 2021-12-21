В Севастополе утвердили госпрограмму развития малого бизнеса

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В Севастополе со следующего года заработает программа развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление утвердило городское правительство.
В Севастополе утвердили госпрограмму развития малого бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на портал органов исполнительной власти.

«Цель программы: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в экономике города Севастополя», — говорится в документе.

Программа рассчитана до 2030 года. На 2022 год определено финансирование в размере 167,5 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

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