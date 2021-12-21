Инвестор Сидоров прокомментировал динамику нефтяных котировок

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал динамику нефтяных котировок.

«Заболеваемость растёт и в США, и в Европе, где Нидерланды ввели жёсткий карантин на весь период новогодних праздников, а другие страны обсуждают возможность очередного локдауна. В Китае из-за роста заболеваемости экстренно проверяют жителей одной из провинций, население которой насчитывает 13 млн человек. Понятно, что на этом фоне вполне ожидаемым будет сокращение потребления сырья», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам эксперта, в результате всех этих факторов 20 декабря котировки ушли к уровню $69.

Как прогнозирует эксперт, соответствующие показатели сохранятся в диапазоне $67—74 за баррель, так как восстановление спроса не очевидно. Давление на цены будут оказывать такие негативные факторы, как пандемия COVID-19 и снижение спроса на топливо из-за ограничений в Европе.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по ценам на газ в Европе.