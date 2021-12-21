Аналитик Пикин рассказал, когда в мировой энергетике произошёл кардинальный сдвиг

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, когда в мировой энергетике произошёл кардинальный сдвиг.
Аналитик Пикин рассказал, когда в мировой энергетике произошёл кардинальный сдвиг
  • AP

«Мы стали свидетелями запуска кардинального сдвига в мировой энергетике. Ценовые шоки 2020—2021 годов привели к тому, что инвестиционный цикл в нефтегазовую отрасль прервался», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

В качестве одного из примеров он привёл американские сланцевые компании, которые в настоящее время предпочитают не развивать новые проекты, а отдавать деньги по старым кредитам, поскольку 2020 год показал, насколько они уязвимы.

Как отметил Пикин, сокращения потребления нефти и газа не случилось, но пересмотр доходности инвестпроектов произошёл.

«Проекты с отдачей больше десяти лет многие уже не рассматривают», — пояснил он.

По мнению эксперта, переход к новой энергетике будет сопровождаться постоянными ценовыми колебаниями.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.

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