Новые резиденты могут инвестировать в ОЭЗ Подмосковья около 10 млрд рублей

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Новые резиденты могут инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области около 10 млрд рублей.
Новые резиденты могут инвестировать в ОЭЗ Подмосковья около 10 млрд рублей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

Отмечается, что речь идёт о четырёх компаниях. Три из них станут резидентами ОЭЗ «Дубна», четвёртая будет работать в ОЭЗ «Исток» во Фрязине.

«Расширение производства, строительство новых объектов и дополнительные инвестиции свидетельствуют о комфортных условиях, созданных в ОЭЗ «Дубна» для успешной реализации проектов высокотехнологичных компаний», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний-резидентов технополиса «Москва» в 2021 году ввели в эксплуатацию производственные объекты в Печатниках — это позволит создать около 900 рабочих мест.

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