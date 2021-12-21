Аналитик Пикин не исключил роста цен на газ в Европе до $3000 к февралю

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цены на газ в Европе превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Пикин не исключил роста цен на газ в Европе до $3000 к февралю
  • © AP Photo / Joerg Sarbach

«Следующий уровень — уже $3 тыс., но не сразу... Я думаю, что $3 тыс. мы в этом году не достигнем, но с учётом того, как развивается ситуация, вполне возможно, мы сможем этот уровень протестировать уже к февралю. Будет ли больше? Вряд ли», — пояснил Пикин.

Он добавил, что и сегодняшний уровень цены «весьма спекулятивен».

«Но с учётом накала страстей в текущий момент и пониманием того, что газа в Европе становится всё меньше и нового газа не прибавляется... единственный отклик у Европы — это рост цены фьючерсов», — пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены выросли на 16%. 

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