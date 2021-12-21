Аналитик Гойхман спрогнозировал возможный курс рубля на декабрь

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал возможный курс рубля на декабрь.
Аналитик Гойхман спрогнозировал возможный курс рубля на декабрь
  • РИА Новости

«В зависимости от сочетания факторов влияния котировки могут колебаться, но вряд ли в очень широком диапазоне. Его наиболее вероятные технические границы до конца декабря — 72—76 рублей за доллар и 82—85 рублей за евро», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, в целом для рубля уходящий год был довольно ровным. Как пояснил Гойхман, укреплению содействовали высокие цены на энергоносители, профицит бюджета, торгового баланса, восстановительный рост экономики.

Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в конце этой недели на рождественские каникулы уйдут западные рынки и торги станут «тонкими», с меньшим объёмом ликвидности.

«Для доллара США это означает вероятность колебаний в пределах 74—75 рублей, для евро — 83—84 рубля. До конца декабря курс доллара может торговаться в диапазоне 73—75, евро — 82—85», — прогнозирует Бодрова.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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