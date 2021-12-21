Аналитик Гринштейн дал прогноз по ситуации на валютном рынке в конце декабря

Короткая ссылка
Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн дал прогноз по ситуации на валютном рынке в конце декабря.
Аналитик Гринштейн дал прогноз по ситуации на валютном рынке в конце декабря
  • РИА Новости

«Сценарий предновогодней недели трудно предугадать. Как правило, рынок в это время достаточно «тонкий», — заявил он в беседе с Life.ru. По словам эксперта, возможны «сюрпризы» в виде курсовых колебаний.

Или, напротив, курс может стоять как вкопанный, особенно если внешний фон и геополитические риски умеренно позитивны, добавил аналитик.

По прогнозу Гринштейна, при сохранении геополитической обстановки и ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, рубль может быть склонен к ограниченному снижению до 74,5—75,5 за доллар США и 84,5—85,5 за евро.

В случае альтернативного сценария, предположил аналитик, курс рубля останется в диапазоне 73,2—74,2 к доллару США и 83—84 к евро до пятницы, 31 декабря.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить