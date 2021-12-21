Аналитик Гринштейн дал прогноз по ситуации на валютном рынке в конце декабря

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн дал прогноз по ситуации на валютном рынке в конце декабря.

«Сценарий предновогодней недели трудно предугадать. Как правило, рынок в это время достаточно «тонкий», — заявил он в беседе с Life.ru. По словам эксперта, возможны «сюрпризы» в виде курсовых колебаний.

Или, напротив, курс может стоять как вкопанный, особенно если внешний фон и геополитические риски умеренно позитивны, добавил аналитик.

По прогнозу Гринштейна, при сохранении геополитической обстановки и ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, рубль может быть склонен к ограниченному снижению до 74,5—75,5 за доллар США и 84,5—85,5 за евро.

В случае альтернативного сценария, предположил аналитик, курс рубля останется в диапазоне 73,2—74,2 к доллару США и 83—84 к евро до пятницы, 31 декабря.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.