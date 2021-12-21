Аналитик Сысоев назвал случаи, когда сбережения стоит переводить в валюту
- РИА Новости
Разница между курсами продажи и покупки валюты сделает обмен невыгодным, если перевести деньги обратно в рубли раньше этого срока, объяснил он в интервью радио Sputnik.
«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля», — заявил эксперт, отметив, что хранить в валюте стоит лишь действительно большой объём средств.
Исключением из этого правила Сысоев считает подготовку к поездке за границу.
Ранее эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения объединения «Опора России» Сергей Елин в эфире ФАН дал советы по хранению сбережений.