Аналитик Сысоев назвал случаи, когда сбережения стоит переводить в валюту

Аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев выразил мнение, что конвертировать накопления в иностранную валюту имеет смысл, если человек планирует копить в течение как минимум пяти лет, а затем потратить сбережения на глобальные цели, например на покупку недвижимости или на получение образования.

Разница между курсами продажи и покупки валюты сделает обмен невыгодным, если перевести деньги обратно в рубли раньше этого срока, объяснил он в интервью радио Sputnik.

«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля», — заявил эксперт, отметив, что хранить в валюте стоит лишь действительно большой объём средств.

Исключением из этого правила Сысоев считает подготовку к поездке за границу.

Ранее эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения объединения «Опора России» Сергей Елин в эфире ФАН дал советы по хранению сбережений.