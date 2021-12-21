Цена российской нефти Urals 20 декабря опустилась ниже $70 впервые с июня
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
По его информации, стоимость Urals 20 декабря снизилась на северо-западе Европы и в Средиземноморье до $67,7.
Отмечается, что российская экспортная нефть дешевеет вслед за маркой Brent.
20 декабря цены на нефтяные фьючерсы Brent и WTI снизились более чем на 5%.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.