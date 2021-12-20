Цена газа в Европе закрепилась выше $1700 за тысячу кубометров по итогам торгового дня

Короткая ссылка
Цена январского фьючерса на газ в Европе закрепилась на отметке выше $1700 за 1 тыс. кубометров по итогам торгового дня.
Цена газа в Европе закрепилась выше $1700 за тысячу кубометров по итогам торгового дня
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке $1723 за 1 тыс. кубометров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить