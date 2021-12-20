Цена газа в Европе закрепилась выше $1700 за тысячу кубометров по итогам торгового дня

Цена январского фьючерса на газ в Европе закрепилась на отметке выше $1700 за 1 тыс. кубометров по итогам торгового дня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке $1723 за 1 тыс. кубометров.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.