Инвестор Хомский рассказал об особенностях вложения в крипторынок

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Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский рассказал об особенностях вложения в крипторынок.
Инвестор Хомский рассказал об особенностях вложения в крипторынок
  • AP

В беседе с газетой «Известия» он призвал соблюдать осторожность, так как под прикрытием криптовалют могут создаваться различные пирамиды.

Как отметил эксперт, желательно пользоваться услугами крупных посредников, которым «нет смысла обманывать людей и лишать себя таким образом источника поступления доходов».

В остальном, пояснил Хомский, это такие же инвестиционные инструменты, в отношении которых работают те же правила, что и, например, по акциям — нужно соблюдать базовые правила риск-менеджмента, не покупать активы на максимальных ценовых отметках, не направлять на покупки последние или кредитные средства.

Начинающим инвесторам Хомский рекомендовал обратить внимание на уже устоявшиеся криптовалюты и покупать их «долями от имеющегося капитала по мере снижения котировок».

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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