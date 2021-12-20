В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе
- Reuters
«Рост цен на газ связан с холодной погодой и ожиданием похолодания в ближайшие несколько дней. Мы видим, что Европа приходит к этим холодам ещё в начале отопительного сезона уже с достаточно низкими запасами», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, это вызывает определённую нервозность у участников рынка, что приводит к таким скачкам цен.
Как прогнозирует Кондратьев, в ближайшие пару недель стоимость может начать снижение.
«Удивляться высоким ценам сейчас нет никакого смысла. Потому что ещё не раз мы их увидим, и увидим на более высоком уровне», — добавил он.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.