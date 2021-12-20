В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе

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Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал рост цен на газ в Европе.
В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе
  • Reuters

«Рост цен на газ связан с холодной погодой и ожиданием похолодания в ближайшие несколько дней. Мы видим, что Европа приходит к этим холодам ещё в начале отопительного сезона уже с достаточно низкими запасами», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, это вызывает определённую нервозность у участников рынка, что приводит к таким скачкам цен.

Как прогнозирует Кондратьев, в ближайшие пару недель стоимость может начать снижение.

«Удивляться высоким ценам сейчас нет никакого смысла. Потому что ещё не раз мы их увидим, и увидим на более высоком уровне», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.

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