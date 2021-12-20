Иностранные инвестиции в экономику Москвы превысили $268 млрд в первом полугодии 2021 года

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Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года вложения иностранных инвесторов в экономику Москвы увеличились на 7%, составив $268,5 млрд.
Иностранные инвестиции в экономику Москвы превысили $268 млрд в первом полугодии 2021 года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, немецкие инвесторы вложили в экономику города $8,7 млрд, французские — $4,9 млрд, финские — $4,3 млрд, американские — $3,7 млрд, итальянские — $3,6 млрд. Он также отметил, что иностранцы обычно вкладываются в финансовые, страховые торговые, промышленные компании, а также в недвижимость.

В столичную экономику инвестируют и азиатские страны. Этот регион является крупным, стратегически важным партнёром Москвы, уточнил Ефимов.

Так, по его словам, за первое полугодие 2021 года Сингапур вложил в Москву $2,2 млрд, Япония — около $2 млрд, Казахстан — $1,6 млрд, Республика Корея — $970 млн, КНР — $907 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.

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