В Москве рассказали о планах по реорганизации территорий четырёх бывших промзон

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты решений о комплексном развитии территорий в четырёх бывших промзонах.
В Москве рассказали о планах по реорганизации территорий четырёх бывших промзон
  • РИА Новости

Речь идёт о двух участках в Медведкове, а также об участках в Алабушеве и Грайворонове, передаёт НСН.

«Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 млрд рублей, а поступления в бюджет составят 6 млрд рублей в год», — уточнил Ефимов.

По его словам, благодаря этим проектам в городе создадут ещё 25 тыс. рабочих мест. Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на этих территориях также возведут более 825 тыс. кв. м недвижимости.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», здание Физико-технического института нового кампуса Крымского федерального университета планируют открыть в сентябре 2022 года.

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