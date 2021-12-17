В АРБ подвели итоги года в банковском секторе

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян подвёл итоги года в банковском секторе.

«Этот год и предыдущий год мы завершаем, на удивление, в гораздо лучшей форме, чем можно было ожидать. Особенно прошлый год», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Тосунян, по некоторым сегментам, наоборот, начался бум, например в ипотеке.

«В этом году выросли доходы населения реальные, восстановившись фактически до показателей 2019 года», — добавил Тосунян.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с kp.ru рассказал о самых частых жалобах россиян на финансовые организации.