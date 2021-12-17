Набиуллина предостерегла от ажиотажной скупки подорожавших товаров

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ажиотажные покупки гражданами выросших в цене товаров могут быть ошибочными.

«Когда цены растут, возможно, больше расширяются и ажиотажные покупки, которые действительно могут оказаться ошибочными с точки зрения, в том числе, того, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что цены могут снизиться.

«Мы видели, что по ряду товаров, где цены сильно возросли, они потом даже снижались», — добавила она.

Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией в России.