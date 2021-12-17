Набиуллина: ЦБ в базовом сценарии исходит из сохранения текущих санкций

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в базовом сценарии исходит из сохранения текущих санкций, но риски их ужесточения учитываются.

«В базовом сценарии мы исходим из того режима санкций, который есть, — здесь мы никаких изменений не вносили. Но, безусловно, в качестве рисков мы это рассматриваем, и мы всегда учитываем, что есть такой геополитический риск», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что приоритет для ЦБ при наличии такого риска — «иметь все инструменты для того, чтобы, если он проявится, иметь возможность действовать в целях сохранения финансовой и ценовой стабильности».

Она добавил, что у Центробанка такие инструменты есть.

17 декабря Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией в России.