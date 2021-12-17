Резиденты технополиса «Москва» создадут сотни новых рабочих мест
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Среди компаний, завершивших обустройство производственных площадок в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы, — представители кластера фармацевтики и медицинских изделий, а также кластеров высокотехнологичных производств, энергоэффективных технологий, микроэлектроники, оптики и робототехники», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инвестпроекты этих резидентов предусматривают суммарные вложения в объёме более 2,6 млрд рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья.