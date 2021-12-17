Резиденты технополиса «Москва» создадут сотни новых рабочих мест

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Семь компаний-резидентов технополиса «Москва» в 2021 году ввели в эксплуатацию производственные объекты в Печатниках — это позволит создать около 900 рабочих мест.
Резиденты технополиса «Москва» создадут сотни новых рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Среди компаний, завершивших обустройство производственных площадок в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы, — представители кластера фармацевтики и медицинских изделий, а также кластеров высокотехнологичных производств, энергоэффективных технологий, микроэлектроники, оптики и робототехники», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестпроекты этих резидентов предусматривают суммарные вложения в объёме более 2,6 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья.

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